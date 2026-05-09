Alle 12 si dispiega la seconda tappa del giro, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo, su un percorso di 221 chilometri che attraversa diverse valli dei Balcani. La giornata segue un episodio di ieri, quando un ciclista è caduto e ha riportato una commozione cerebrale, impedendogli di riprendere la corsa. La gara si svolge in un tratto di strada che presenta diverse varianti di terreno e paesaggi montani.

Niente da fare per Matteo Moschetti: il velocista lombardo della Pinarello-Q36.5 non ripartirà oggi per la seconda tappa del Giro d’Italia 109, 221 chilometri da Burgas a Veliko Tarnovo. Moschetti era rimasto coinvolto ieri nella caduta a 650 metri dal finale della prima frazione, poi vinta dal francese Paul Magnier. Era riuscito a concludere la tappa, poi successivi esami hanno evidenziato i sintomi di una leggera commozione cerebrale: niente di serio, però in accordo con il protocollo Uci in materia il team ha deciso di non farlo partire oggi. “Siamo delusi – ha spiegato il direttore sportivo Gabriele Missaglia – ma la saluta dell’atleta non può che essere la priorità”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro: alle 12 la seconda tappa. Dopo la caduta di ieri, commozione cerebrale per Moschetti: non riparte

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