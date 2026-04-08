Giovani e cultura a Rimini un nuovo centro nell’ala moderna del museo | progetto da 400 mila euro

A Rimini è stato inaugurato un nuovo centro dedicato ai giovani all’interno dell’ala moderna di un museo cittadino. Il progetto, del valore di circa 400 mila euro, prevede la creazione di uno spazio dedicato agli adolescenti, pensato sia come luogo di fruizione culturale sia come spazio di socializzazione e incontri. La struttura si inserisce in un’area recentemente ristrutturata e aperta al pubblico.

L’ala moderna del Museo come luogo dove si fa e si fruisce cultura allarga i suoi orizzonti a spazio anche per la socialità e per le relazioni, specificatamente dedicate agli adolescenti. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che avvia l’intervento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il bilancio del settore cultura del Comune: "60 mila mila visitatori e 400 proposte di cultura e arte"Questa mattina, in occasione di una conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Municipio, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo...

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