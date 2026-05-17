Gli spazi dell' ex facoltà di Economia si aprono alla città | dagli studenti le idee per trasformare 4 ettari di verde
Gli spazi dell'ex facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari, situati in via Camillo Rosalba, sono stati aperti alla città. Gli studenti hanno presentato idee per trasformare i quattro ettari di verde in spazi accessibili e utilizzabili dalla comunità locale. La discussione riguarda principalmente le potenzialità di questi terreni, che fino a ora sono rimasti chiusi al pubblico. L'apertura mira a coinvolgere cittadini e studenti in progetti di riqualificazione e utilizzo degli ambienti.
Gli spazi verdi dell'ex facoltà di Economia dell'Uniba, in via Camillo Rosalba, si aprono alla città, con l'obiettivo di diventare, nel futuro, luoghi realmente vissuti e utili alla comunità. Come? Attraverso le proposte elaborate dagli stessi studenti universitari, che saranno presentate. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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