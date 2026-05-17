Gli spazi dell' ex facoltà di Economia si aprono alla città | dagli studenti le idee per trasformare 4 ettari di verde

Gli spazi dell'ex facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari, situati in via Camillo Rosalba, sono stati aperti alla città. Gli studenti hanno presentato idee per trasformare i quattro ettari di verde in spazi accessibili e utilizzabili dalla comunità locale. La discussione riguarda principalmente le potenzialità di questi terreni, che fino a ora sono rimasti chiusi al pubblico. L'apertura mira a coinvolgere cittadini e studenti in progetti di riqualificazione e utilizzo degli ambienti.

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