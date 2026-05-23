Dal calcio ‘malato’ di Zazzaroni alla Marylin di Mailer le novità in libreria

Tra romanzi, saggi, inchieste e reportage, questa settimana sono state pubblicate nuove uscite in libreria. Tra gli autori, ci sono scrittori come Francesco De Carlo e Ivan Zazzaroni. La selezione comprende diverse tematiche e generi letterari. Le novità sono state presentate dall’Adnkronos e sono disponibili per l’acquisto. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dei libri o sulle case editrici coinvolte.

(Adnkronos) – Da Francesco De Carlo a Ivan Zazzaroni: ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Rizzoli 'I malviventi', il romanzo d’esordio del pioniere della stand-up comedy Francesco De Carlo. Vito è cresciuto a colpi di bullismo in un quartiere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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