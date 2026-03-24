Calcio malato le scuse di un cittadino

Vorrei scusarmi davanti a tutta Bologna per quello che è successo l’8 marzo alla Stazione centrale. Noi tutti siamo affezionati alla squadra della nostra città, Verona. Qualche bicchiere in più non può però giustificare la vergogna di quanto accaduto. Cori e slogan fascisti e nazisti sono inaccettabili ovunque, tanto più in una città amica, simile a noi per molti versi: entrambe le città sono medaglia d’oro per la Resistenza. Fabio Muzzolon Risponde Beppe Boni Un cittadino di Verona che si scusa per la bravata dei cori fascisti mandati in scena tempo fa dai tifosi veronesi in occasione della partita coi rossoblù è un esempio di civiltà di cui oggi si sente il bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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