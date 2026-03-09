Allegri ha ricevuto un messaggio dal Brasile in cui viene definito il migliore di tutti, mentre Zazzaroni commenta che in Brasile di calcio non capiscono nulla. Il Milan ha conquistato il derby con un risultato di 1-0, ripetendo il punteggio della prima gara. Entrambi i commentatori condividono notizie e opinioni sulla recente vittoria e sul riconoscimento internazionale di Allegri.

Allegri, Zazzaroni: “Ho ricevuto un messaggio dal Brasile: «Max è il migliore di tutti». In Brasile di calcio non capiscono nulla Il Milan ha vinto il derby 1-0, proprio come all’andata. Chivu ha peso due derby su due, è alla decima sconfitta in stagione, è stato eliminato dal Bodo Glimt in Champions. Non ha mai battuto una big. Scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport: Allegri è arrivato a 60. L’anno scorso a 60 dopo 28 giornate c’era il Napoli che a maggio vinse lo scudetto. Questo Milan non lo vincerà, il titolo, perché i 7 punti di vantaggio dell’Inter sono tanti, ma una fessura – giusto una fessurina – nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

