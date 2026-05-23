Dai pedali ai box | la nuova vita dei cyclor di Luna Rossa

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dalla 38ª America’s Cup, i team non utilizzeranno più i tradizionali sistemi di propulsione a pedali sugli acro, noti come cyclor, e saranno sostituiti da batterie che alimentano i sistemi idraulici. Questa modifica riguarda esclusivamente le barche di questa edizione e comporta un cambiamento nelle modalità di alimentazione e controllo delle imbarcazioni. La decisione è stata ufficializzata dagli organizzatori della competizione.

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Nell’era delle barche “volanti” la 38ª edizione dell’America’s Cup segna la fine della presenza a bordo dei cyclor. Dall’evento in programma a Napoli nel 2027 al posto dei 4 velisti impegnati a pedalare ci saranno delle vere e proprie batterie. Da Auckland nel 2021 e a Barcellona nel 2024 il compito del “power team” su questa tipologia di barche era quello di generare la potenza necessaria per alimentare i sistemi idraulici dell'imbarcazione, fondamentali per consentire ai trimmer di regolare le vele con precisione anche nelle condizioni più difficili. Ma a Cagliari, nelle giornate di regate preliminari su Ac40 – imbarcazione dove non è previsto l’utilizzo di cyclor – alla base erano presenti alcuni dei cyclor di Luna Rossa impegnati nelle precedenti campagne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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