Il calcio italiano si trova di fronte a una crisi che potrebbe portare all'esclusione dalle competizioni UEFA per alcuni club. La situazione è legata alle dimissioni del presidente della federazione calcistica e alla possibilità di un commissariamento dell'organismo nazionale. Se questa ipotesi si concretizzasse, si prevedono perdite di entrate pari a circa 300 milioni di euro all'anno.

? Cosa sapere Rischio esclusione UEFA per i club italiani dopo le dimissioni di Gravina.. L'eventuale commissariamento FIGC minaccia entrate per 300 milioni di euro ogni stagione.. L’ipotesi di una sospensione dei club italiani dalle competizioni europee scuote il sistema calcistico nazionale in seguito alle dimissioni di Gravina e alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026. Il rischio, alimentato anche dall’inchiesta sugli arbitri che ha costretto Rocchi all’autosospensione dal ruolo di designatore per i campionati di Serie A e B, riguarda possibili interferenze politiche nella gestione della Federazione, con lo spettro di un commissariamento che potrebbe innescare provvedimenti drastici da parte della UEFA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio in crisi: rischio esclusione UEFA e buco da 300 milioni

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L'indagine sugli arbitri che sta scuotendo il calcio non riguarda partite di questa stagione ed è relativa solo a 4-5 match. Lo riferiscono fonti inquirenti. Gli indagati rientrano solo nel mondo dell'arbitraggio. L'Inter e i dirigenti sono estranei all'inchiesta @Agenzia x.com