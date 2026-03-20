Roberta Bruzzone al Donizetti con Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica

Sabato 28 marzo alle 21, al Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, la criminologa Roberta Bruzzone presenta “Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica”, uno spettacolo che analizza in modo dettagliato le caratteristiche e le dinamiche delle relazioni disfunzionali, portando il pubblico in un viaggio tra casi e approfondimenti sulla complessità di questi rapporti.

Sabato 28 marzo alle 21 al Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, la nota criminologa Roberta Bruzzone porta sul palco un’indagine profonda e disturbante sulle dinamiche delle relazioni disfunzionali. “Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come”. Quando l’amore smette di essere rifugio e si trasforma in una trappola? Quando un legame si trasfigura in una prigione fatta di paura, dipendenza e perdita di sé? “Amami da Morire – Anatomia di una Relazione Tossica” è lo spettacolo teatrale intenso e coinvolgente con cui la criminologa Roberta Bruzzone porta sul palco un’indagine profonda e disturbante sulle dinamiche delle relazioni disfunzionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Amami da Morire. Bruzzone show al teatro TendaLa criminologa investigativa Roberta Bruzzone torna ad Arezzo e lo fa per un nuovo coinvolgente spettacolo.

Margot Robbie: "Mi sono accorta di avere una relazione tossica con certi libri"Abituati a vederla come icona irraggiungibile, Margot Robbie sorprende mostrando un lato decisamente umano: una relazione complicata, irresistibile e...

Altri aggiornamenti su Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis. Scontro tra criminologheI contrasti sarebbero iniziati nel 2017 per motivi di lavoro. Indagati anche i collaboratori della psicologa ligure Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca ... quotidiano.net

Roberta Bruzzone al Donizetti con Amami da morire – Anatomia di una relazione tossicaSabato 28 marzo alle 21 al Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, la nota criminologa porta sul palco un’indagine profonda e disturbante sulle dinamiche delle relazioni disfunzionali. Questa è la stori ... bergamonews.it