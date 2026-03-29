Una tredicenne aveva rivolto domande a un'intelligenza artificiale, chiedendo come riconoscere un amore tossico e se fosse il caso di lasciarlo. La ragazza aveva notato alcuni segnali di una relazione malsana e cercava chiarimenti su come affrontare la situazione. È stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire, mentre le autorità indagano sulla sua morte.

"Come capire se è un amore tossico? Secondo te dovrei lasciarlo?". Sono solo alcune delle domande che Aurora - accortasi della natura malata della sua relazione - faceva all'intelligenza artificiale. La 13enne è stata uccisa dal suo ex fidanzato che l'ha spinta giù dal balcone del settimo piano. Il suo ex fidanzato, 16enne, è stato condannato a 17 anni di carcere. Non gli è stata riconosciuta la premeditazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Aurora, la 13enne chiedeva all'Ai come uscire dalla relazione tossica

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