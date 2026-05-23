Da Prato a Sesto Fiorentino centrodestra in affanno

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica e lunedì si sono svolti i voti in 20 municipi toscani, con attenzione su Prato e Sesto Fiorentino. In entrambe le città, il centrodestra ha registrato difficoltà, con risultati che indicano una contrazione del consenso rispetto alle precedenti consultazioni. I dati ufficiali mostrano una partecipazione variabile tra i diversi municipi, mentre le percentuali di voto per le principali coalizioni sono state pubblicate dai seggi. Nessun aggiornamento sui risultati definitivi è ancora disponibile.

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Elezioni amministrative Toscana Venti municipi chiamati alle urne. Sfide importanti anche a Pistoia, Arezzo e Viareggio Elezioni amministrative Toscana Venti municipi chiamati alle urne. Sfide importanti anche a Pistoia, Arezzo e Viareggio Una eventualità che non dovrebbe riguardare Prato, che con i suoi 200mila abitanti è la seconda città della Toscana e la terza del centro Italia. Nella città laniera il centrosinistra schiera infatti un autentico acchiappa voti come Matteo Biffoni, già sindaco dal 2014 al 2024, popolarissimo e anche per questo indigesto a più di un maggiorente dem toscano. Per certo il governatore Eugenio Giani non gli aveva affidato alcun incarico in giunta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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