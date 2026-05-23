da prato a sesto fiorentino centrodestra in affanno

Notizia in breve

Domenica e lunedì si sono svolti i voti in 20 municipi toscani, con attenzione su Prato e Sesto Fiorentino. In entrambe le città, il centrodestra ha registrato difficoltà, con risultati che indicano una contrazione del consenso rispetto alle precedenti consultazioni. I dati ufficiali mostrano una partecipazione variabile tra i diversi municipi, mentre le percentuali di voto per le principali coalizioni sono state pubblicate dai seggi. Nessun aggiornamento sui risultati definitivi è ancora disponibile.