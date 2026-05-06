L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha dato il suo via libera al progetto definitivo della linea 2 della tramvia che collega l’aeroporto di Peretola a Sesto Fiorentino. Questo passaggio rappresenta l’ultimo parere richiesto prima dell’approvazione definitiva dell’opera. Il presidente della regione ha confermato che ora il progetto può procedere senza ulteriori ostacoli, segnando un passo avanti per la realizzazione dell’infrastruttura.

FIRENZE – “E’ arrivato l’ultimo parere, quello di Enac, necessario per l’approvazione del progetto definitivo della tramvia della linea 2.2 dall’aeroporto di Peretola al centro di Sesto Fiorentino. Una bella notizia che consente ora di attivare le procedure per la gara d’appalto integrato e conseguentemente di rispettare il termine per l’avvio dei lavori entro la fine di quest’anno”. Il presidente della Regione Eugenio Giani commenta così il via libera di Enac al progetto definitivo della linea 2.2 che collegherà Peretola a Sesto Fiorentino. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tramvia, linea aeroporto di Peretola-Sesto Fiorentino: Enac dà via libera al progetto definitivo

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