Ok dall’Enac al progetto di Tramvia da Peretola a Sesto Fiorentino
L’Enac ha dato il suo parere positivo sul progetto definitivo della tramvia della linea 2, che collegherà Peretola a Sesto Fiorentino. Con questo via libera, si avvicina la fase finale delle autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori. Il parere rappresenta l’ultimo passaggio formale prima dell’approvazione definitiva del progetto. Ora si attende l’avvio delle procedure per la realizzazione dell’opera.
“È arrivato l’ultimo parere, quello di Enac, necessario per l’approvazione del progetto definitivo della tramvia della linea 2.2 dall’aeroporto di Peretola al centro di Sesto Fiorentino. Una bella notizia che consente ora di attivare le procedure per la gara d’appalto integrato e conseguentemente di rispettare il termine per l’avvio dei lavori entro la fine di quest’anno”. Il presidente della Regione Eugenio Giani commenta così il via libera di Enac al progetto definitivo della linea 2.2 che collegherà Peretola a Sesto Fiorentino. “Un progetto importante – continua il presidente – per 11 fermate da Peretola a Sesto, su circa sette...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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