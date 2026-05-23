Da oggi i giocatori della squadra di calcio sono in vacanza, subito dopo la partita contro l’Atalanta. Il ritiro si interrompe e riprenderà tra il 10 e l’11 luglio. I giocatori hanno lasciato il campo e si trovano già in ferie.

Il rompete le righe è arrivato subito dopo la partita di ieri sera contro l’Atalanta. I giocatori viola hanno lasciato il Franchi di fatto in vacanza. Possibile che qualcuno passi oggi dal Viola Park, ma l’attività agonistica della stagione è terminata ieri sera. Non sono previsti ulteriori allenamenti. Si chiude dunque così la difficoltosa annata della Fiorentina, piombata nel baratro dell’incubo retrocessione e poi riemersa nella seconda parte della stagione. Il menù estivo è già delineato, al netto di quanto dovrà accadere alla voce allenatore e naturalmente in sede di calciomercato. I giocatori da oggi cominceranno le loro vacanze. Non necessariamente lontano da Firenze per chi ancora deve veder concludere la scuola dei figli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da oggi il rompete le righe. Tutti già in vacanza. Ritrovo il 10-11 luglio

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