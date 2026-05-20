Nella giornata del 23 aprile, in via Plinio a Milano, un uomo di 29 anni francese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rubato un orologio di alta gamma dal valore di 100mila euro a un turista. L’indiziato, che ha precedenti penali, è stato fermato dopo aver subito un’indagine che ha portato al suo coinvolgimento nel furto. La polizia ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto e ha portato avanti le procedure legali.

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un 29enne francese, con precedenti, ritenuto responsabile della rapina in concorso di un orologio di pregio dal valore di 100mila euro commessa lo scorso 23 aprile in via Plinio a Milano. La rapina è avvenuta poco dopo le 19 di giovedì 23 aprile nei pressi della stazione taxi di via Plinio, vittima un 58enne irlandese che, mentre stava per prendere un taxi, è stato raggiunto alle spalle da un uomo il quale, in concorso con un 25enne rimasto in disparte ad assistere alla scena e denunciato successivamente per lo stesso reato, ha strappato l’orologio da 100mila euro dal polso della vittima, causandogli delle escoriazioni, per poi scappare a bordo di una bicicletta facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, ruba orologio da 100mila euro a un turista: il video della rapina

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Milano, seguono un uomo fin nel cortile di casa e gli rubano lorologio da 25mila euro

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