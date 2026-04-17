Aggredisce un automobilista a Milano e gli ruba un orologio da 250mila euro arrestato | il video della rapina

A Milano, un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un automobilista e avergli sottratto un orologio di lusso del valore di 250mila euro. La rapina è stata documentata da un video che ha ripreso i momenti dell'aggressione. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati ai furti di oggetti di valore elevato.

A Milano un uomo di 60 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato un automobilista di un orologio di lusso, un Pateck Philippe, dal valore di 250mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Seguono un uomo nel cortile di casa a Milano e gli rubano l’orologio da 25mila euro: il video della rapinaLa polizia ha fermato in viale Monza a Milano due giovani con l'accusa di rapina aggravata. Firenze: rapinò un turista dell’orologio da 250mila euro, arrestato 31enneFIRENZE – Un uomo di 31 anni, di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in esecuzione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Esce di strada con l'auto, sbatte contro una vettura in sosta e aggredisce gli agenti; Incidente e aggressione. Automobilista indagato: tentato omicidio e lesioni; Esce di strada con l’auto e aggredisce gli agenti di polizia locale: arrestato un 44enne; Violenza a Capoterra: aggredisce la madre in auto e si scaglia contro i carabinieri. Aggredisce un automobilista a Milano e gli ruba un orologio da 250mila euro, arrestato: il video della rapinaA Milano un uomo di 60 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato un automobilista di un orologio di lusso, un Pateck Philippe, dal valore di 250mila euro. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Conca dei Marini. Due conducenti Sita Sud aggrediti da un automobilistaEnnesima aggressione a due conducenti di sita sud, è accaduto nel pomeriggio all’altezza di Conca dei Marini. I due sono stati prima minacciati e poi aggrediti fisicamente da un automobilista in un co ... telecolore.it Teramo, tenta furto e aggredisce il titolare: arrestato 26enne Un 26enne sarebbe stato arrestato a Teramo per rapina impropria dopo aver tentato di sottrarre merce da un supermercato, spintonando anche il titolare nel tentativo di fuga. Determinante l’int facebook