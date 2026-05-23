Romano Reggiani, attore bolognese classe 1993, si è recentemente raccontato in un’intervista. Dopo il ritorno da Cannes, ha partecipato a produzioni televisive e cinematografiche, tra cui la serie “Mare Fuori” e l’ultimo film di Verdone. Reggiani ha commentato le sue esperienze sul set e il percorso artistico, evidenziando i progetti più recenti. La sua presenza in festival come Cannes testimonia la crescita nel settore dello spettacolo.

Classe 1993, appena tornato da Cannes, Romano Reggiani ultimamente è protagonista su grandi e piccoli schermi. Nella nuova puntata del vodcast il Resto di Bologna racconta i nuovi progetti cinematografici e le prossime tappe a teatro con uno spettacolo-concerto dedicato a Bob Dylan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Mare Fuori all’ultimo film di Verdone, l’attore bolognese Romano Reggiani si racconta

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