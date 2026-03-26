Il 26 marzo 2026, a Bologna, si è diffusa la notizia che l’attore romano Reggiani ha modificato il suo personaggio nella serie televisiva “Mare Fuori”, inserendo elementi riconducibili alla propria provenienza bolognese. In breve tempo, il suo ruolo ha attirato l’attenzione del pubblico, contribuendo a cambiare l’immagine tradizionale del personaggio e a renderlo un punto di riferimento popolare.

Bologna, 26 marzo 2026 – Ha rotto gli schemi di una serie amata e strutturata come ’Mare Fuori ’ e, in poche puntate, è riuscito a trasformare un ruolo istituzionale in una vera icona pop. Romano Reggiani, bolognese classe 1993, si è fatto spazio tra i sogni e le storie dei giovani detenuti del carcere minorile napoletano interpretando Stefano Stazi, nuovo direttore dell’istituto. Un personaggio che racconta molto anche di lui: “Bolognese come me, sognava di fare il musicista e si ritrova a fare tutt’altro”. A differenza di Stazi, però, Reggiani alla musica continua a dedicarsi: il 22 aprile debutta al Teatro Dehon di Bologna con ’De Gregori, una metamorfosi poetica ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romano Reggiani: “Ho cambiato ‘Mare Fuori’, ci ho messo la mia bolognesità”

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Un altro evento speciale per "Per Sempre". Dopo #Roma e #Spello, l'appuntamento è per giovedì 19 marzo ore 19.00 alla bellissima Sala Truffaut Modena, saranno presenti Romano Reggiani e Alessandro Leo. L'evento è realizzato in collaborazione con Ass - facebook.com facebook