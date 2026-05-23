Il 23 maggio 2026, un attore noto per aver interpretato un personaggio in una popolare serie TV ha presentato sul palco una performance dedicata a Bob Dylan. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione del pubblico, segnando un momento di svolta nella rappresentazione artistica del personaggio. La partecipazione si è svolta in un evento pubblico a Bologna, senza ulteriori dettagli su eventuali repliche o progetti futuri.

Bologna, 23 maggio 2026 – Si può dire che con il suo personaggio abbia rivoluzionato una delle serie tv più fortunate degli ultimi tempi. Romano Reggiani, attore e musicista bolognese classe 1993, è stato tra i protagonisti dell’ultima stagione di ’Mare Fuori’. Il suo personaggio, Stefano Stazi, è il nuovo direttore dell’Istituto penale minorile e la caratterizzazione ha molto a che vedere con la nostra città. Accento bolognese e aria scanzonata, un po’ goffa, “alla Forrest Gump”, spiega Reggiani nella puntata del vodcast di oggi de ’il Resto di Bologna’. Da Mare Fuori all’ultimo film di Verdone, l’attore bolognese Romano Reggiani si racconta (atex. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romano Reggiani, il nuovo volto di Mare Fuori, sul palco porta Bob Dylan

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Il volto di Romano Reggiani ospite del Salotto di Granelli

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