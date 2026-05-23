Romano Reggiani, attore noto per il suo ruolo in Mare Fuori, ha scelto di esibirsi in un concerto dedicato a Bob Dylan a Trebbo di Reno. La decisione è arrivata dopo aver scoperto la musica di Dylan e aver deciso di renderle omaggio attraverso una performance dal vivo. La location, un teatro locale, ha ospitato l’evento, che ha visto Reggiani interpretare alcune delle canzoni più famose del cantautore.

? Punti chiave Come ha fatto l'attore di Mare Fuori a scoprire Dylan?. Perché Romano Reggiani ha scelto proprio Trebbo di Reno per il concerto?. Chi sono i colleghi con cui l'attore condivide momenti di complicità?. Come si conciliano la carriera da avvocato e quella da musicista?.? In Breve Concerto Dylan a Trebbo di Reno venerdì 29 aprile ore 21.. Recitazione nel film Scuola di sedizione di Carlo Verdone con Lino Guanciale e Vittoria Puccini.. Tour musicale con spettacolo dedicato a De Gregori in club e teatri.. Nuovo progetto cinematografico con Beniamino Catena dopo l'incontro al Festival di Cannes.. Il musicista e attore bolognese Romano Reggiani porterà sul palco della Music Station di Trebbo di Reno, venerdì 29 aprile alle ore 21, il repertorio di Bob Dylan attraverso uno spettacolo intitolato Bob Dylan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Mare Fuori al palco: Romano Reggiani omaggia Bob Dylan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Romano Reggiani, il nuovo volto di Mare Fuori, sul palco porta Bob DylanBologna, 23 maggio 2026 – Si può dire che con il suo personaggio abbia rivoluzionato una delle serie tv più fortunate degli ultimi tempi.

Da Mare Fuori all’ultimo film di Verdone, l’attore bolognese Romano Reggiani si raccontaClasse 1993, appena tornato da Cannes, Romano Reggiani ultimamente è protagonista su grandi e piccoli schermi.

DENTRO E FUORI DALL'ACQUA L'ambiente di marea dell'Alto Adriatico Dal 5 giugno al 13 settembre 2026 al Museo di Storia Naturale di Venezia Diviso tra due mondi, quello dell’acqua e quello emerso, l’ambiente di marea è un ecosistema molto particolar x.com

Navigando nel mare Baltico reddit

Pino 'o pazzo di Mare Fuori arrestato: che cosa è successo?In questo periodo si parla spesso degli attori di Mare Fuori, la serie televisiva della Rai che sta andando in onda proprio durante queste settimane. Questa volta, però, dobbiamo citare la fiction reg ... alfemminile.com

Artem Tkachuk di Mare Fuori è stato arrestato: danneggiava auto in sosta con altri ragazziL'attore di origini ucraine è stato arrestato a Rho per aver danneggiato alcune auto parcheggiate. Sarà processato per direttissima ... iodonna.it