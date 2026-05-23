Da Jake La Furia a Sarah Toscano | tutti i VIP attesi a San Siro per assistere a Milan-Cagliari | PM News

Notizia in breve

Il match tra Milan e Cagliari ha registrato il tutto esaurito a San Siro, con numerosi vip tra cui Jake La Furia e Sarah Toscano presenti in tribuna. La partita ha visto il debutto del nuovo allenatore del Milan e si è conclusa con una vittoria della squadra di casa. La presenza di personaggi noti ha attirato l’attenzione dei media, mentre lo stadio si è riempito di tifosi e spettatori. La gara si è disputata senza incidenti significativi.