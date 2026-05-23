Da Jake La Furia a Sarah Toscano | tutti i VIP attesi a San Siro per assistere a Milan-Cagliari | PM News
Il match tra Milan e Cagliari ha registrato il tutto esaurito a San Siro, con numerosi vip tra cui Jake La Furia e Sarah Toscano presenti in tribuna. La partita ha visto il debutto del nuovo allenatore del Milan e si è conclusa con una vittoria della squadra di casa. La presenza di personaggi noti ha attirato l’attenzione dei media, mentre lo stadio si è riempito di tifosi e spettatori. La gara si è disputata senza incidenti significativi.
San Siro va verso il tutto esaurito per la sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Saranno infatti 74mila i tifosi presenti sugli spalti in occasione dell'ultimo appuntamento della stagione. Il supporto del popolo rossonero sarà fondamentale per blindare la qualificazione in Champions League. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o di sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri sarebbe appeso ai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Tutti pazzi per . @LeonardoDeAndreisOfficial : Ancora non ci credo. È fantastico.
Sullo stesso argomento
Milan-Inter, da Gattuso e Baresi a Ernia e Anna Pepe: la lista dei Vip attesi a San Siro per il derbyL'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un approfondimento sulla presenza di tifosi Vip a San Siro per il derby della Madonnina.
Leggi anche: Milan-Torino: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News