Milan-Torino | pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News

Il pullman del Milan è appena arrivato allo stadio di San Siro, pochi minuti prima dell'inizio della partita contro il Torino prevista alle 18:00. Il vettore è stato immortalato mentre si fermava davanti all’ingresso dello stadio, pronto per l’ingresso nel settore dei rossoneri. Il match è ormai alle porte e si attende il fischio d’inizio.

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 18:00 in campo per Milan-Torino! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 18:00 tutti in campo per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News Articoli correlati Leggi anche: VIDEO, Milan-Verona: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News Leggi anche: VIDEO, Milan-Lecce: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News Una raccolta di contenuti su Milan Torino pullman rossonero arrivato... Temi più discussi: Milan, Tare incontra l'agente di Retegui. Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e PSG al lavoro; Milan domani in campo col Torino. Tra poco Allegri presenta la sfida in conferenza; SKY - Milan, la probabile formazione contro il Torino: Fullkrug al posto di Leao; Milan Club Ferrandina, Regina: Paolo Maldini incarna perfettamente lo spirito del nostro club. VIDEO MN - Pullman del Milan arrivato a San Siro, alle 18 la partita col TorinoÈ arrivato in questi istanti a San Siro il pullman dei rossoneri, accolto come sempre da un buon numero di tifosi all’esterno dello stadio. Alle 18.00 la sfida contro il Torino ... milannews.it Milan-Torino, numeri e curiositàEcco numeri e curiosità riguardanti il match Milan-Torino, gara valida per la 30a giornata del campionato Serie A Enilive, che si disputerà oggi alle ore 18.00 presso lo stadio Meazza di Milano. Sono ... torinofc.it Milan-Torino, formazioni ufficiali: Allegri lancia Fullkrug. Recupero importante in attacco facebook Match Preview Tutto quello che c'è da sapere su Milan-Torino! @pumafootball x.com