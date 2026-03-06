Milan-Inter da Gattuso e Baresi a Ernia e Anna Pepe | la lista dei Vip attesi a San Siro per il derby

Il derby di Milano tra Milan e Inter prevede la presenza di numerosi ospiti, tra cui ex calciatori come Gattuso e Baresi e artisti come Ernia e Anna Pepe. L’evento si svolge allo stadio San Siro, attirando anche figure di spicco di diverse categorie. Sono attesi inoltre rappresentanti di istituzioni e personalità del mondo dello spettacolo. La giornata sarà caratterizzata da una grande affluenza di pubblico e da molteplici presenze di rilievo.

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un approfondimento sulla presenza di tifosi Vip a San Siro per il derby della Madonnina. Sugli spalti del 'Meazza' ci saranno infatti diversi ospiti d'eccezione: dagli sportivi al mondo dello spettacolo, fino ad alcuni esponenti istituzionali. A San Siro, per seguire Milan-Inter, ci sarà Dominik Paris, medaglia di bronzo di Milano Cortina 2026 in discesa libera. Non mancheranno neanche una lunga serie di ex rossoneri: Abbiati, Pato e Van Bommel, guidati dal vice presidente onorario Franco Baresi. In rappresentanza del mondo dello spettacolo, non può non esserci la super tifosa milanista Melissa Satta.