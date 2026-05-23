Un giovane di nazionalità marocchina è stato arrestato a Carrara dopo aver reagito violentemente al controllo della polizia. Durante l'intervento, ha opposto resistenza, colpendo gli agenti e procurando lesioni. La polizia ha quindi portato l’uomo in commissariato. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento per comportamenti sospetti. Nessun dettaglio sulle eventuali accuse aggiuntive o sulle conseguenze legali.

CARRARA – Le volanti della polizia di Carrara hanno arrestato un giovane di nazionalità marocchina resosi responsabile dei delitti di resistenza, violenza e lesioni continuate ai danni di pubblici ufficiali. Nel dettaglio, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa relativa ad un soggetto, in forte stato di agitazione, che stava creando problemi all’interno di un autobus di linea in piazza Menconi, a Marina di Carrara, si è innescato il tempestivo intervento di una pattuglia delle volanti che si è portata immediatamente sul posto. Il soggetto si presentava in evidente stato di escandescenza ed ubriachezza e aveva atteggiamenti aggressivi e violenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dà in escandescenze e reagisce al controllo della polizia e finisce in commissariato

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