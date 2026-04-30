Durante un controllo dà in escandescenze offende e spintona i carabinieri

Durante un controllo in Piazza Unità d’Italia a Fondi, un uomo ha reagito in modo violento, inveendo contro i carabinieri e rivolgendo loro minacce e insulti. Successivamente, ha tentato di scappare lasciando il posto. I militari lo hanno inseguito e fermato poco dopo. L’uomo ha dato in escandescenze, ha offeso e spintonato i militari prima di essere fermato.

Mentre erano in corso dei controlli in Piazza Unità d'Italia, a Fondi, ha iniziato a inveire contro i carabinieri rivolgendo loro minacce e offese, prima di darsi alla fuga.Tutto è accaduto nella centralissima piazza di Fondi, dove erano in corso i controlli da parte dei militari della tenenza.🔗 Leggi su Latinatoday.it Video CC I controlli dei Carabinieri a Termini Notizie correlate Ricercato da quattro anni, scoperto e bloccato durante un controllo dei Carabinieri: in carcereL'uomo, seppur irreperibile e senza fissa dimora, si trovava in zona verosimilmente per far visita a familiari residenti nell’area Si è conclusa la... Carabinieri presi a pugni da un uomo e una donna durante un controllo: 5 arresti ad ArzanoOltre ai due aggressori, tra gli arrestati figurano anche i genitori e il fratello della donna, visto che nella loro abitazione è stata trovata della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ricercato da tre anni, arrestato durante un controllo stradale; Arrestato per resistenza durante un controllo, si scopre che è ricercato per furto; il nuovo videogioco è ora disponibile!; Controlli sui camion: da lunedì operazione su tutto il territorio nazionale. Fermati per un controllo, due 25enni arrestati con droga in autoI carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato due 25enni, cittadini extracomunitari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA) ... ansa.it Aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestatoLucca, 13 aprile 2026 - Momenti di tensione nel fine settimana a Fornaci di Barga, dove una lite in strada è finita con l’arresto di un uomo dopo l’intervento dei Carabinieri. I militari del Nucleo ... lanazione.it Uno studio rivela che oltre il 50% dei proprietari di auto elettriche consuma snack poco salutari durante la ricarica. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-elettriche-ingrassare-studio-durante-ricarica-troppi-spuntini-875095.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook Blitz improvvisi, provocazioni, danneggiamenti dei simboli pro Pal. L’agguato durante il corteo del 25 aprile al parco Schuster - dove due attivisti dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia sono stati feriti con una pistola ad aria compressa - rappresenta solo x.com