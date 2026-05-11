Dà in escandescenze durante un controllo al centro commerciale | arrestato

Durante un controllo al centro commerciale, un cittadino uruguaiano di 38 anni, residente a Roma, ha dato in escandescenze. In seguito all'episodio, la Polizia di Stato di Sondrio ha deciso di applicare un Foglio di Via Obbligatorio nei suoi confronti. L'uomo è stato quindi allontanato dall'area e poi arrestato per aver reagito in modo violento durante l'intervento.

Nell’ambito delle molteplici attività a carattere preventivo quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato adottato un nuovo Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un cittadino uruguayano di trentotto anni, residente a Roma.Il provvedimento si è reso necessario e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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