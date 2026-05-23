Il francese Nkunku ha segnato un gol decisivo nel finale contro il Cagliari, contribuendo a risollevare la sua stagione. Dopo un inizio deludente, il giocatore si è dimostrato fondamentale nelle ultime partite, dimostrando di poter ancora influenzare le partite importanti. La sua prestazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ora osservano se potrà continuare su questa strada nelle prossime gare.

Se quella di domenica sarà davvero la sua ultima last dance in rossonero, è qualcosa che non dipende solo da lui. Ma lui ci può mettere del suo affinché l'orizzonte cambi ulteriormente colore. Se fino a un mese fa sul cielo sopra Christopher Nkunku stazionavano nuvoloni carichi di pioggia, nell'ultimo periodo la pressione atmosferica si è alzata. E magari potrebbe anche tornare a intravedersi un po' di azzurro. Christo in termini pratici ha ancora una chance per chiudere la stagione lasciando negli occhi di tutti buone sensazioni. E questo è quello che dipende da lui, Ciò che è in suo potere. Il resto scorre attraverso canali che non può controllare, zeppi di punti interrogativi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da flop a uomo Champions: Nkunku può ancora cambiare il suo destino?

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