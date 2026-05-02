Il Milan ha deciso di concedere a Nkunku quattro partite per dimostrare il suo valore e influenzare il proprio ruolo in squadra. Allegri ha programmato di far giocare il francese contro il Sassuolo, valutando anche un suo possibile impiego dall'inizio al posto di Pulisic. La scelta arriva dopo un periodo di prestazioni deludenti, con Nkunku che cerca di risalire la china e ritagliarsi uno spazio importante.

Il palloncino rosso è sgonfio. Ha perso pressione settimana dopo settimana, fino a quando è rimasto infilato nel calzettone senza che la mano di Christopher Nkunku riuscisse più a tirarlo fuori per festeggiare. In fondo Christo ha fatto proprio così: anche lui si è sgonfiato col trascorrere del calendario, dopo aver toccato un paio di picchi che lo avevano illusoriamente restituito a un calcio di alto livello. A trecentosessanta minuti dal rompete le righe, è lecito chiedersi se il francese potrebbe riuscire a lasciare un segno sulla sua stagione. Magari un paio di gol buoni per certificare l'ingresso matematico in Champions, utili nelle statistiche per essere ricordato come quello che l'ha resa materialmente possibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un po' Leao, un po' Pulisic, tutto flop: il Milan offre a Nkunku 4 partite per cambiare il destino

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