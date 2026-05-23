Da badante a stalker | offese e minacce alla donna che aveva preso il suo posto in casa | Ti attacco al muro come un quadro

Un uomo ha perseguitato la donna che aveva preso il suo posto come badante, rivolgendo offese e minacce. Ha minacciato con un coltello e si è barricato in casa, arrivando a dire che avrebbe attaccato la donna al muro come un quadro. La vittima e l’anziana sono state oggetto di comportamenti aggressivi dopo il cambio di ruolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

FILOTTRANO – Non accettava di essere stato “degradato” da badante a semplice ospite. E così ha iniziato a perseguitare la nuova assistente della 90enne e l’anziana stessa, arrivando a minacce con il coltello e a barricarsi in casa. È la storia finita in tribunale di un 64enne polacco, accusato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

«Non ti vedi come sei diventata?». Offese dopo la gravidanza, poi minacce e aggressioni. Vittima una donna di Corridonia, l'ex compagno denunciato a giudizioCORRIDONIA Sarebbe passato dalle offese legate al mutamento fisico della compagna per via delle gravidanze sostenute («Non ti vedi come sei...

Genova, stalker condannato a un anno e quattro mesi, alla ex aveva promesso che le avrebbe bruciato casa mentre lei dormivaPer cinque mesi ha minacciato e perseguitato la sua ex fidanzata appostandosi davanti a casa e al luogo di lavoro, tempestandola di mail e messaggi...