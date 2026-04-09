A Corridonia, una donna ha subito una serie di comportamenti aggressivi da parte dell’ex compagno, che avrebbe iniziato con insulti legati al suo aspetto dopo la gravidanza, come «Non ti vedi come sei diventata?» e «Fai schifo». Successivamente, si sarebbero aggiunte minacce e aggressioni, portando alla denuncia e all’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati. La vicenda è al momento al vaglio delle autorità giudiziarie.

CORRIDONIA Sarebbe passato dalle offese legate al mutamento fisico della compagna per via delle gravidanze sostenute («Non ti vedi come sei diventata?», «Fai schifo»), agli sfoghi violenti («Mi sono stufato di questa vita di m. con te»), alle minacce di morte: «Ti ammazzo», «Ti strozzo», «Ti strangolo». In un’escalation di violenza l’uomo in un paio di occasioni avrebbe afferrato l’allora compagna per il collo e sferrato un pugno contro l’auto rompendo il parabrezza. Con l’accusa di maltrattamenti ieri un impiegato 46enne che ora vive a Tolentino è stato rinviato a giudizio. La ex compagna si è costituita parte civile. La ricostruzione I fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2024. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Non ti vedi come sei diventata?». Offese dopo la gravidanza, poi minacce e aggressioni. Vittima una donna di Corridonia, l'ex compagno denunciato a giudizio

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