Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per vari reati tra cui estorsione, è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere per stalking. La vicenda riguarda una donna a cui aveva promesso di incendiare la propria casa mentre dormiva. La sentenza ha escluso la possibilità di beneficiare della condizionale.

Per cinque mesi ha minacciato e perseguitato la sua ex fidanzata appostandosi davanti a casa e al luogo di lavoro, tempestandola di mail e messaggi whatsapp e minacciando gesti autolesionistici. Per questo un uomo di 30 anni è stato condannato a 1 anno e quattro mesi in abbreviato per stalking. I fatti risalgono all’anno scorso. Dopo che la donna, una genovese di 42 anni aveva deciso di interrompere la relazione lui aveva cominciato a seguirla ovunque. In un’occasione aveva preso a calci il portone della struttura dove lavora come educatrice perché voleva a tutti i costi parlarle, due settimane dopo l’aveva minacciata di dar fuoco al suo appartamento mentre le dormiva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, stalker condannato a un anno e quattro mesi, alla ex aveva promesso che le avrebbe bruciato casa mentre lei dormiva

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Lei rifiuta le avance insistenti. Lo stalker deluso dà fuoco alla casa del presunto rivaleSi era invaghito di quella donna in maniera ossessiva, tanto che aveva iniziato a pedinarla e perseguitarla, anche con aggressioni fisiche sotto casa.

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