Il 31 marzo 2026 segna il cinquantesimo anniversario della nascita di Apple, azienda fondata in un garage di Los Altos, in California. In questi anni, ha attraversato varie fasi di crescita, diventando una delle realtà più conosciute nel settore tecnologico a livello mondiale. La sua storia, fatta di innovazioni e successi, viene spesso raccontata attraverso film, biografie e narrazioni che mescolano fatti reali e leggende.

Roma, 31 marzo 2026 – Cinquant’anni dopo, il garage di Los Altos non è più un luogo: è una dichiarazione d’intenti, una scena fondativa scolpita nell'immaginario collettivo e rievocata da film, biografie racconti che oscillano tra cronaca e leggenda. Un’origine che continua a risuonare mentre Apple celebra il suo mezzo secolo di vita con parole che sembrano tenere insieme passato e futuro, memoria e promessa. Nel messaggio diffuso per l’anniversario del 1° aprile, l’azienda torna lì dove tutto è cominciato: “una grande idea in un piccolo garage”. Ma più che la nostalgia, colpisce la coerenza. Perché quel concetto iniziale — la tecnologia come qualcosa di personale — non è stato archiviato come una suggestione romantica degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivoluzione di Apple compie 50 anni: da un garage della California alla conquista del mondo

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