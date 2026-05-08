Aggiungere vita agli anni l’appello delle Mamme rare alla Premier Meloni

Un gruppo di mamme che si definiscono rare ha scritto alla Premier Meloni, chiedendo di riconoscere e affrontare le difficoltà delle famiglie affette da malattie genetiche rare. Con un appello alla dignità, le mamme cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo su una realtà poco visibile e spesso trascurata. La lettera mira a far emergere le esigenze di chi si trova a vivere questa condizione, chiedendo attenzione e risposte concrete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

E’ un appello alla dignità quello che le così dette mamme rare rivolgono alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per scuotere coscienze e portare alla luce la realtà spesso silenziosa delle famiglie colpite da malattie genetiche rare. E quale migliore occasione della Festa della Mamma per ricordare l’esigenza e l’importanza di interventi concrete a sostegno di queste tematiche? A scrivere questa lettera aperta è Tiziana, madre della piccola Bernadette Marie, una bambina di 11 anni affetta da una grave encefalopatia epilettica causata dalla mutazione del gene Gabrb3. L’appello non è solo una testimonianza personale, ma un manifesto per tutte le mamme rare che lottano quotidianamente per la dignità dei propri figli.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Aggiungere vita agli anni”, l’appello delle Mamme rare alla Premier Meloni Notizie correlate “Aggiungere anni alla vita”. La cardiologia del futuro si decide a Rimini: attesi migliaia di mediciPer tre giorni, Rimini diventerà l'osservatorio privilegiato sulla salute del cuore. Guerino ha compiuto 109 anni, è il carabiniere più longevo d’Italia. Gli auguri (a sorpresa) della premier Meloni: “Una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione”San Benedetto (Ascoli), 26 aprile 2026 – “Per i suoi 109 anni, Guerino Patani, il Carabiniere più longevo d’Italia, ha ricevuto una sorpresa da parte... Contenuti e approfondimenti Si parla di: >ANSA-LA-STORIA/Il grido delle mamme rare a Meloni, 'più vita ai nostri figli'. Aggiungere vita agli anni, l’appello delle Mamme rare alla Premier MeloniE' un appello alla dignità quello che le così dette mamme rare rivolgono alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per scuotere coscienze e portare ... romadailynews.it Il grido delle mamme rare alla premier Meloni, 'più vita ai nostri figli'Presidente, Le scrivo perché, tra le tante definizioni di maternità, non venga dimenticata la nostra: quella di chi ama sapendo che il tempo non è un diritto acquisito, ma un prestito carissimo. (ANS ... ansa.it