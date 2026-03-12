Abitro picchiato dal genitore | Il mio messaggio di fair play agli studenti

Un giocatore è stato picchiato dal genitore durante una partita e il ragazzo ha deciso di parlare pubblicamente, inviando un messaggio di fair play agli studenti. In un'intervista, ha spiegato l'importanza di rispetto e comprensione verso i direttori di gara, sottolineando che anche gli arbitri sono esseri umani e possono commettere errori. La vicenda ha attirato l'attenzione di molti appassionati.

Educazione e comprensione verso i direttori di gara, che in quanto esseri umani possono essere portati a commettere errori. Una vera e propria lezione di educazione civica applicata allo sport, quella di ieri mattina al Teatro dei Ricomposti di Anghiari, che ha ospitato l’iniziativa dal titolo "La figura dell’arbitro – rispettare chi fischia". Promotori l’istituto comprensivo di Anghiari e Monterchi, che ha portato in platea e sui palchi i suoi quasi 170 studenti della primaria e della secondaria di primo grado (più una delegazione francese) e il locale Tennis Club, società dalla quale è partita l’idea della Carta Etica dello Sport, illustrata dal docente Paolo Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abitro picchiato dal genitore: "Il mio messaggio di fair play agli studenti" Articoli correlati Leggi anche: Giorgio Pasotti: «Il mio Monti, campione di fair play» Leggi anche: Sinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open My Husband Died Because of Me, Watch Me Make Him Fall in Love Again #drama #romance #movie Tutti gli aggiornamenti su Abitro picchiato Discussioni sull' argomento Abitro picchiato dal genitore: Il mio messaggio di fair play agli studenti; Lorenzo Petrelli, l'arbitro che venne picchiato da un genitore, esordisce in Promozione; Esordisce nel campionato di Promozione Lorenzo Petrelli, l'arbitro picchiato ad Arezzo; Una lezione tra sport e civiltà. Arbitri incontrano gli studenti. Lorenzo Petrelli, l'arbitro che venne picchiato da un genitore, esordisce in PromozioneL' arbitro Lorenzo Petrelli, al termine della partita Arezzo-Vis Pesaro, torneo Under 13, venne raggiunto nello spogliatoio dello stadio Comunale e picchiato dal padre di un calciatore della Vis ... corrierediarezzo.it Arbitro picchiato a Cittanova, ecco la verità: è stato Loiero a rompergli il naso https://gazzettadelsud.it/p=2171321 - facebook.com facebook