Curiosità | installate le docce e la fontana presso la spiaggia inclusiva Balnea a Mercatello

Notizia in breve

Giovedì sono state installate a Mercatello le nuove strutture sulla spiaggia inclusiva Balnea, tra cui due docce e una fontana di servizio. Le installazioni sono state posizionate in prossimità dell’area dedicata alle persone con disabilità. La spiaggia Balnea è accessibile a tutti e mira a migliorare i servizi offerti ai visitatori. Le strutture sono state posizionate per facilitare l’accesso e l’utilizzo durante la stagione balneare.