Curiosità | installate le docce e la fontana presso la spiaggia inclusiva Balnea a Mercatello

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì sono state installate a Mercatello le nuove strutture sulla spiaggia inclusiva Balnea, tra cui due docce e una fontana di servizio. Le installazioni sono state posizionate in prossimità dell’area dedicata alle persone con disabilità. La spiaggia Balnea è accessibile a tutti e mira a migliorare i servizi offerti ai visitatori. Le strutture sono state posizionate per facilitare l’accesso e l’utilizzo durante la stagione balneare.

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Sono state installate giovedì, a Mercatello, le docce sulla spiaggia inclusiva Balnea, insieme alla fontana di servizio. Nuova Gioventù Balnea Aps, dunque, sarà completamente operativa per l’estate a partire dal 15 giugno, con tante novità pensate per migliorare l’accoglienza, il comfort e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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