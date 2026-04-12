Sosta selvaggia a Mercatello nonostante le segnalazioni | la denuncia dell' associazione Nuova Gioventù Balnea

Anche questa domenica mattina, le auto sono state trovate parcheggiate sugli spazi riservati alle moto lungo il Lungomare Colombo a Mercatello, nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dell’associazione Nuova Gioventù Balnea. La presenza di veicoli in divieto di sosta persiste, creando disagi e violando le norme di parcheggio nella zona. La situazione si ripete da diverso tempo, senza che siano state adottate misure efficaci per risolverla.

Anche stamattina, domenica 12 aprile 2026, le auto continuano a parcheggiarsi sugli stalli riservati alle moto sul Lungomare Colombo, a Mercatello. Nonostante i ripetuti esposti e le numerose segnalazioni, la situazione resta invariata. Siamo ormai di fronte a una vera e propria anarchia, dove.🔗 Leggi su Salernotoday.it La spiaggia di Mercatello trasformata in discarica: la denuncia della "Nuova Gioventù Balnea"A finire sotto accusa sono i cosiddetti “furbetti” che, dopo aver ripulito le proprie attività private, scaricherebbero materiali di scarto... Spiagge nel degrado e sosta selvaggia, in azione i volontari di Nuova Gioventù BalneaL’associazione Nuova Gioventù Balnea lancia un duro appello contro il degrado ambientale e il mancato rispetto delle regole che stanno compromettendo...