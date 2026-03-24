La spiaggia di Mercatello trasformata in discarica | la denuncia della Nuova Gioventù Balnea

Un’associazione ha segnalato sui social un episodio di degrado ambientale sulla spiaggia libera di Mercatello, a Salerno. Secondo quanto riferito, la spiaggia è stata trasformata in una discarica, con rifiuti abbandonati sulla sabbia. La denuncia evidenzia un problema di incuria che coinvolge l’area, senza indicare chi sia responsabile di questa situazione.

A finire sotto accusa sono i cosiddetti “furbetti” che, dopo aver ripulito le proprie attività private, scaricherebbero materiali di scarto direttamente sull’arenile pubblico Un duro atto di denuncia arriva dall’associazione Nuova Gioventù Balnea, che sui social ha segnalato l’ennesimo episodio di degrado ambientale sulla spiaggia libera di Mercatello, a Salerno. Secondo quanto riportato, con l’avvicinarsi della stagione estiva si ripresenterebbe puntualmente il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. A finire sotto accusa sono i cosiddetti “furbetti” che, dopo aver ripulito le proprie attività private, scaricherebbero materiali di scarto direttamente sull’arenile pubblico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La spiaggia di Mercatello trasformata in discarica: la denuncia della "Nuova Gioventù Balnea" Articoli correlati Pulizia delle spiaggia libera a Mercatello, Balnea ringrazia la rete di associazioniIl Consiglio Direttivo della Nuova Gioventù Balnea Aps esprime un vivo e sentito ringraziamento alla rete di associazioni che, insieme a noi, ha dato... Mercatello, volontari al lavoro sulla spiaggia BalneaGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autismo ogni giorno, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico... Tutti gli aggiornamenti su Nuova Gioventù Balnea Argomenti discussi: Salerno, spiagge libere spesso nel caos: l’esempio virtuoso dell'arenile gestito da Nuova Gioventù Balnea; Agropoli, piano spiagge: Mare Libero presenta osservazioni al Comune.