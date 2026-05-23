Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Siamo sincere: ci sono amiche che alla domanda «Come va?» inanellano perle di pessimismo cosmico alla Leopardi, citando mancanza di amore eo di sesso, soldi, salute, tensioni con figli e nuore, fino ad avventurarsi nella geopolitica prefigurando scenari orwelliani. Poi ci sono le altre amiche, quelle dal cuor contento per nascita o per formazione, professioniste della leggerezza, della felicità e dell’ironia, che magari hanno anche dei problemi, eppure non smettono di guardare al mondo come a una sorpresa di bellezze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cuor contento si nasce? Una cosa è certa: chi non si lamenta vive meglio. È un’arte che s’impara, dicono i sacerdoti dell’ottimismo. Perché in ogni vissuto ci può essere un motivo di allegria. E trovarlo dipende da noi

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