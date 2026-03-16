Inter Atalanta Trevisani è una furia | Non si può non fischiare quel rigore su Frattesi! Una cosa che non si è mai vista! Chi era al VAR…

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Trevisani ha commentato con forza il rigore non assegnato ai nerazzurri per un fallo su Frattesi. Ha evidenziato come la decisione sia stata sorprendente e ha criticato la presenza del VAR, sottolineando che non si era mai vista una situazione simile. Trevisani si è espresso in modo molto diretto, definendo la scena come una vera e propria

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Inter Atalanta, Trevisani parla così a Pressing sul rigore non fischiato ai nerazzurri per il fallo su Frattesi: ecco le sue parole. Il tavolo di Pressing è diventato teatro di una durissima critica da parte di Riccardo Trevisani in merito agli episodi arbitrali che hanno segnato il pareggio tra l’ Inter di Cristian Chivu e l’Atalanta. Il giornalista ha messo nel mirino la disparità di giudizio e, soprattutto, l’operato della sala VAR, definendo incomprensibile la mancata assegnazione di un penalty ai nerazzurri: « Il rigore su Frattesi? Chi è in sala VAR non ci deve rimettere più piede fino a fine stagione, ne hanno fischiati 100 di rigori uguali: questo rigore non si può non fischiare, impossibile! E’ impossibile, è una cosa che non si è mai vista ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, Trevisani è una furia: «Non si può non fischiare quel rigore su Frattesi! Una cosa che non si è mai vista! Chi era al VAR…» Articoli correlati "Una cosa del genere non si era mai vista": che spettacolo l'aurora boreale sul PresenaForse solo un pittore sarebbe riuscito a dare vita a uno spettacolo così mozzafiato come quello dell’aurora boreale ripresa dalle webcam posizionate... Inter Atalanta, anche Pistocchi commenta il gol di Krstovic: «Irregolare, poi grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Al VAR…»di Redazione Inter News 24Inter Atalanta, Maurizio Pistocchi commenta così gli episodi più discussi del match: dal gol di Krstovic al fallo non... Tutto quello che riguarda Inter Atalanta Temi più discussi: Pressing: La moviola di Inter-Atalanta, Cesari: Spinta di Sulemana su Dumfries, gol da annullare! Video; Inter-Atalanta Remix; Trevisani: L'Inter non vince un big match da due anni e Lautaro non c'entra...; Pressing: Trevisani: Tutti criticano Leao... ma Pulisic? Il rendimento è drammatico Video. Furia Trevisani: Rigore Frattesi? Cosa mai vista: impossibile non darlo! Chi era al VAR…Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così i controversi episodi arbitrali di Inter-Atalanta ... msn.com Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it Trevisani a Pressing sul rigore non concesso all' #Inter: "Chi era in sala VAR di Inter-Atalanta non deve mettere piede in sala VAR fino a fine anno. Punto. Questa cosa qua, hanno dato 100 rigori uguali, tutti li hanno fischiati, questo rigore non si può non fischia x.com Problemi per Mkhitaryan dopo Inter-Atalanta L'armeno ha riportato un problema muscolare nella partita di ieri sera e domani verrà valutato dallo staff medico per capire l'entità dell'infortunio. In questo momento, la sua presenza contro la Fiorentina sett - facebook.com facebook