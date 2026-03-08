Il dirigente della Cremonese ha espresso la propria insoddisfazione per alcune decisioni prese durante le partite, sostenendo che si sentano danneggiati. Ha aggiunto che, per una squadra impegnata nella lotta per la salvezza, ogni episodio può fare la differenza. La sua presa di posizione è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, in cui ha sottolineato la rilevanza di ogni singolo episodio.

Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Infortunati Como, si fermano in due! Fabregas riflette sui sostituti: ecco cosa sta succedendo Pagelle Lecce Cremonese: Tiago Gabriel insuperabile! Vardy non si sblocca, Audero, così non va. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cremonese, Giacchetta non ci sta: «Ci sentiamo danneggiati! Per chi lotta per la salvezza, ogni episodio può essere determinante»

Allegri ci riflette: Fullkrug titolare contro la Cremonese? Può essere l’arma del MilanCome scrive 'Il Corriere dello Sport' Massimiliano Allegri avrebbe iniziato a pensare alla coppie d'attacco da schierare domenica in Cremonese-Milan:...

Leggi anche: Ci sentiamo tutti come Cristo in Croce (e ci siamo portati avanti anche con la Pasqua)

Aggiornamenti e notizie su Cremonese Giacchetta non ci sta Ci....

Temi più discussi: Gli highlights di Cremonese-Milan 0-2; Cremonese, Giacchetta: Nessuna sfida è persa in partenza, dobbiamo restare vivi; CREMONESE - Il d.s. Giacchetta: Il rigore era evidente, ci sentiamo danneggiati, il VAR doveva intervenire; Cremonese parla Giacchetta | Tutte le sfide non sono mai perse in partenza lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante.

Cremonese, il ds Giacchetta: Ci sentiamo danneggiati per il rigore non dato a SanabriaIl direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo del Lecce e il rigore non dato alla. tuttomercatoweb.com

Cremonese, Giacchetta sul rigore non dato: Ci sentiamo danneggiati e mancati di rispettoL'intervista post partita di Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, dopo la partita persa contro il Lecce ... gianlucadimarzio.com

“È stata una sofferenza, ma lo stadio ci ha spinto alla vittoria”. È soddisfatto, ma stremato Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dopo il successo (2-1) nello scontro diretto salvezza con la Cremonese al Via del Mare - facebook.com facebook

Serie A, la classifica: #Cremonese beffata in extremis, #Lecce a -3 dal #Toro Come cambiano gli equilibri nella classifica di #SerieA dopo i risultati della 28° giornata #ToroNews #TorinoFC #Torino La classifica x.com