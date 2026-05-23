Cultura il Comune riapre il bando con i soldi avanzati | disponibili 69mila euro

Da viterbotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Viterbo ha riaperto il bando culturale con 69mila euro di fondi non utilizzati dal primo avviso. L’assessore ha deciso di riproporre la stessa iniziativa, sfruttando le risorse rimaste. Il nuovo bando è aperto a progetti che riguardano attività artistiche e culturali. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata nei prossimi giorni. Le richieste devono essere inviate seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale.

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Il bando della cultura del Comune di Viterbo è come il maiale: non si butta via niente. Così con i soldi avanzati dal primo avviso, l’assessore Alfonso Antoniozzi ha predisposto l’apertura di un secondo. È dedicato agli esclusi del precedente e a tutti gli aventi diritto che vogliono partecipare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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