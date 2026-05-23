Cultura il Comune riapre il bando con i soldi avanzati | disponibili 69mila euro

Notizia in breve

Il Comune di Viterbo ha riaperto il bando culturale con 69mila euro di fondi non utilizzati dal primo avviso. L’assessore ha deciso di riproporre la stessa iniziativa, sfruttando le risorse rimaste. Il nuovo bando è aperto a progetti che riguardano attività artistiche e culturali. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata nei prossimi giorni. Le richieste devono essere inviate seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale.