Cultura il Comune riapre il bando con i soldi avanzati | disponibili 69mila euro
Il Comune di Viterbo ha riaperto il bando culturale con 69mila euro di fondi non utilizzati dal primo avviso. L’assessore ha deciso di riproporre la stessa iniziativa, sfruttando le risorse rimaste. Il nuovo bando è aperto a progetti che riguardano attività artistiche e culturali. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata nei prossimi giorni. Le richieste devono essere inviate seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale.
Il bando della cultura del Comune di Viterbo è come il maiale: non si butta via niente. Così con i soldi avanzati dal primo avviso, l’assessore Alfonso Antoniozzi ha predisposto l’apertura di un secondo. È dedicato agli esclusi del precedente e a tutti gli aventi diritto che vogliono partecipare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.
Sullo stesso argomento
Conto salato per le associazioni. Il Comune chiede 69mila euroLe dieci associazioni brugheresi che da decenni “abitano” nella palazzina del volontariato di via Oberdan si ritrovano a pagare svariate migliaia di...
Sostegno all'associazionismo, dalla cultura allo sport: il Comune di Conselice mette a bando 25 mila euroIl Comune di Conselice ha pubblicato anche per il 2026 un bando per la concessione di contributi alle associazioni iscritte al registro comunale...
La nuova #Biblioteca per #bambini e #ragazzi di #Pinerolo riapre, triplicata, nella #VillaPrever immersa in un parco. Se ne parla al #SalTo26 in #SpazioArancio. In collaborazione con #ComuneDiPinerolo. Biblioteca Cvica Alliaudi e Sistema Bibliotecario Piner x.com
Convenzioni culturali fascia B, il comune riapre il bando: nuove risorse per eventi e manifestazioniConvenzioni culturali fascia B, il comune riapre il bando: nuove risorse per eventi e manifestazioni. Viterbo - L’assessore Alfonso Antoniozzi annuncia un secondo avviso pubblico da 69mila euro rivolt ... tusciaweb.eu
Si riparte dal Teatro Cesari… e si guarda alle stelle! A Traversetolo torna a vivere uno dei luoghi simbolo della comunità: il Teatro Cesari riapre dopo il restauro e inaugura la nuova rassegna I Giovedì a Teatro, quattro appuntamenti tra cultura, scienza e facebook
Riapre il Teatro Valle, dopo 12 anni c’è la data ufficialeIl 16 ottobre 2026 si rialza il sipario del teatro più antico di Roma. Undici mln per restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo ... radiocolonna.it