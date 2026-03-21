Il Comune ha richiesto alle dieci associazioni di Brugherio un pagamento complessivo di 69mila euro. Queste organizzazioni, attive da molti anni nella palazzina del volontariato di via Oberdan, si trovano ora a dover coprire costi condominiali e utenze che si sono accumulati nel tempo. La questione riguarda le somme dovute per le spese sostenute negli anni passati.

Le dieci associazioni brugheresi che da decenni “abitano” nella palazzina del volontariato di via Oberdan si ritrovano a pagare svariate migliaia di euro per spese condominiali e utenze, accumulate negli anni. Si tratta in tutto di 69mila euro, ciascun soldalizio con il proprio ammontare, riferito al periodo 2016-2024. "Nel 2014 - spiega l’assessore al Bilancio, Massimiliano Balconi - è scaduta la convenzione che assegnava gli spazi nella palazzina del volontariato. Non è stata più rinnovata dalle precedenti amministrazioni, gli uffici hanno tenuto i conteggi ed è venuto il tempo di mettersi in pari. Perciò confermiamo la volontà di non chiedere canone d’affitto, ma almeno le spese dobbiamo riscuoterle". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Conto salato per le associazioni. Il Comune chiede 69mila euro

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