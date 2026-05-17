Sostegno all' associazionismo dalla cultura allo sport | il Comune di Conselice mette a bando 25 mila euro

Il Comune di Conselice ha annunciato la pubblicazione di un bando destinato a finanziare le associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore. Per l’anno 2026, sono previsti contributi per un importo totale di 25 mila euro. La misura mira a sostenere iniziative legate alla cultura e allo sport, coinvolgendo organizzazioni locali che operano nel territorio. Le domande di partecipazione saranno aperte secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

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