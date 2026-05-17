Sostegno all' associazionismo dalla cultura allo sport | il Comune di Conselice mette a bando 25 mila euro
Il Comune di Conselice ha annunciato la pubblicazione di un bando destinato a finanziare le associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore. Per l’anno 2026, sono previsti contributi per un importo totale di 25 mila euro. La misura mira a sostenere iniziative legate alla cultura e allo sport, coinvolgendo organizzazioni locali che operano nel territorio. Le domande di partecipazione saranno aperte secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale del Comune.
Il Comune di Conselice ha pubblicato anche per il 2026 un bando per la concessione di contributi alle associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore. L'Amministrazione comunale ha messo a disposizione nel proprio bilancio 25mila euro da destinare all'associazionismo: 15. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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