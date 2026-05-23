Cultura il Comune riapre il bando con i soldi avanzati | disponibili 69mila euro anche per gli esclusi

Notizia in breve

Il Comune di Viterbo ha riaperto un bando dedicato alla cultura utilizzando 69mila euro provenienti dai fondi non assegnati nel primo avviso. La nuova apertura è stata annunciata dall’assessore competente e riguarda anche coloro che erano stati esclusi dalla prima selezione. La decisione prevede l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, senza sprechi, e mira a coinvolgere un più ampio numero di beneficiari.