Cultura il Comune riapre il bando con i soldi avanzati | disponibili 69mila euro anche per gli esclusi

Da viterbotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Viterbo ha riaperto un bando dedicato alla cultura utilizzando 69mila euro provenienti dai fondi non assegnati nel primo avviso. La nuova apertura è stata annunciata dall’assessore competente e riguarda anche coloro che erano stati esclusi dalla prima selezione. La decisione prevede l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, senza sprechi, e mira a coinvolgere un più ampio numero di beneficiari.

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Il bando della cultura del Comune di Viterbo è come il maiale: non si butta via niente. Così con i soldi avanzati dal primo avviso, l’assessore Alfonso Antoniozzi ha predisposto l’apertura di un secondo. È dedicato agli esclusi del precedente e a tutti gli aventi diritto che vogliono partecipare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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