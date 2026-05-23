Bando cultura 160mila euro per undici eventi a Viterbo | l' elenco di chi prende i finanziamenti e gli esclusi

Notizia in breve

Sono stati assegnati 160.000 euro per undici eventi culturali a Viterbo. Il finanziamento riguarda attività di spettacoli con carattere continuativo sul territorio. Sono stati pubblicati l’elenco delle iniziative finanziate e quelle escluse dal contributo. Le selezioni sono avvenute secondo criteri stabiliti dal bando, senza coinvolgimento di parti terze. La ripartizione dei fondi è stata ufficializzata e comunicata alle organizzazioni coinvolte.