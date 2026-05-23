Bando cultura 160mila euro per undici eventi a Viterbo | l' elenco di chi prende i finanziamenti e gli esclusi
Sono stati assegnati 160.000 euro per undici eventi culturali a Viterbo. Il finanziamento riguarda attività di spettacoli con carattere continuativo sul territorio. Sono stati pubblicati l’elenco delle iniziative finanziate e quelle escluse dal contributo. Le selezioni sono avvenute secondo criteri stabiliti dal bando, senza coinvolgimento di parti terze. La ripartizione dei fondi è stata ufficializzata e comunicata alle organizzazioni coinvolte.
Definiti i finanziamenti per le attività legate a spettacoli culturali a carattere continuativo sul territorio di Viterbo. L'amministrazione ha preso atto dei verbali e delle classifiche finali elaborate dalla commissione esaminatrice in merito al bando annuale. L'operazione distribuisce. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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