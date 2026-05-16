Il territorio di Serra de’ Conti si appresta a debuttare in prima serata sul piccolo schermo. L’Amministrazione comunale ha ufficializzato che domani alle 21,15 su Sky Uno, andrà in onda la puntata della celebre trasmissione televisiva " Cucine da Incubo ", condotta dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, che nei mesi scorsi ha visto il borgo anconetano fare da cornice alle riprese esterne del programma. Serra de’ Conti è stata scelta come sede della puntata nella quale lo chef stellato arriva in soccorso di un locale per risollevarne le sorti aiutando a migliorare la parte organizzativa e culinaria, dando anche consigli di vita ai proprietari dell’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cannavacciuolo sbarca con "Cucine da incubo"

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Chef Cannavacciuolo e un servizio complicato | Cucine da Incubo 12

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