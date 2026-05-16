Domani sera, domenica 17 maggio alle 21.15, Antonino Cannavacciuolo torna con una nuova missione impossibile: stavolta è a Jesi, in provincia di Ancona, per tentare di salvare il ristorante “La Coppetella”. L’episodio 5 di Cucine da Incubo dodicesima edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy va in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il ristorante si trova precisamente a Monsano, comune della Vallesina, in una posizione tutt’altro che sfavorevole: affacciato su una strada molto trafficata, avrebbe tutto per attirare clientela. Eppure qualcosa non funziona, e le ragioni, come spesso accade in questo programma, vanno cercate ben oltre i fornelli. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cucine da Incubo a Jesi: Cannavacciuolo salva La Coppetella di Monsano

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