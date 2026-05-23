Un gruppo di detenuti ha partecipato al Danubio Challenge, un laboratorio di cucina e riabilitazione. Durante l’attività, hanno preparato un lievitato salato, condividendo ricordi legati agli ingredienti utilizzati. L’obiettivo era trasformare l’ostilità in un senso di comunità attraverso la preparazione del pane. La sessione ha coinvolto i partecipanti nel processo di creazione, con un focus sulla memoria e sulla condivisione.

? Punti chiave Come può un lievitato salato trasformare l'ostilità in senso di famiglia?. Quali ingredienti hanno usato i detenuti per evocare i propri ricordi?. Perché il gesto di spezzare il pane richiama i colloqui in carcere?. Come si trasformeranno queste competenze culinarie in reali opportunità di lavoro?.? In Breve Laboratorio di dieci lezioni presso il centro Fieri Potest di Taranto.. Partecipazione di 15 persone sotto misure limitative della libertà personale.. Valutazione affidata agli chef Palma D’Onofrio e Antonio Capoccello.. Progetto Architettura detentiva include anche mostra fotografica e musica rap.. Vincenzo ha conquistato il primo posto alla Danubio Challenge a Fragagnano con un lievitato salato al gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cucina e riabilitazione: il Danubio Challenge unisce i detenuti

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