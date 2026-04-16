Un rifugio per gatti in carcere | il progetto che unisce cura degli animali e reinserimento dei detenuti

Un progetto apre le porte a un rifugio per gatti all’interno di un istituto penitenziario. L’iniziativa prevede la gestione di un luogo di accoglienza per animali bisognosi, con l’obiettivo di coinvolgere i detenuti in attività di cura e manutenzione. Oltre a offrire un riparo agli animali, il progetto mira a creare opportunità di formazione professionale e responsabilizzazione per le persone detenute.

Un rifugio per gatti che non sarà soltanto un luogo di accoglienza per animali fragili, ma anche uno spazio capace di generare lavoro, formazione e responsabilità dentro il carcere. È il progetto nato dalla collaborazione tra Comune, direzione degli istituti penitenziari, Servizi Veterinari.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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