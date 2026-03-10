Carcere prove di riabilitazione | corsi di formazione ai detenuti Istituzioni e imprese si mobilitano

Il 10 marzo 2026, a Brescia, si è svolta una collaborazione tra Confindustria, gli istituti penitenziari, il Garante dei Detenuti e il Tribunale di Sorveglianza. L’obiettivo è avviare corsi di formazione rivolti ai detenuti, con l’intento di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e facilitare il percorso di riabilitazione. La iniziativa coinvolge diverse istituzioni e imprese locali.

Brescia, 10 marzo 2026 – Un impegno non semplice, per le tante variabili in campo, ma Confindustria Brescia, Istituti di Pena Bresciani, Garante dei Detenuti del Comune di Brescia e Tribunale di Sorveglianza di Brescia collaboreranno per l' inserimento lavorativo dei detenuti. Un accordo di collaborazione. È stato firmato ieri mattina il quarto accordo di collaborazione per potenziare le iniziative di reinserimento sociale dei detenuti tra Paolo Streparava (presidente Confindustria Brescia), Matteo Meroni (vice presidente Confindustria Brescia con delega a ESG), Arianna Carminati (Garante dei detenuti), Francesca Paola Lucrezi (direttrice delle carceri di Brescia) e Monica Cali (presidente Tribunale di Sorveglianza di Brescia).